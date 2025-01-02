  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Начинается процесс выборов. Президент Реала созвал совет директоров
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начинается процесс выборов. Президент Реала созвал совет директоров

Испания

7 января состоится встреча совета директоров

Начинается процесс выборов. Президент Реала созвал совет директоров

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес созвал встречу совета директоров.

Как сообщает официальный сайт клуба, 7 января состоится встреча совета директоров, на которой будет официально запущена процедура избрания президента и нового совета директоров на следующие четыре года.

Флорентино Перес занимает должность президента "Реала" с 2009 года. За это время клуб завоевал немало трофеев и стал одним из самых влиятельных в мире.

Читайте также"Флорентино говорил мне: "Не уходи". Моуринью признался, что жалеет об уходе из Реала

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
yellow-arrow
Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации игроков Барселоны
yellow-arrow
Жирона хочет снова арендовать центрбека Барселоны
Флорентино Перес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости