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Начинается процесс выборов. Президент Реала созвал совет директоров
7 января состоится встреча совета директоров
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес созвал встречу совета директоров.
Как сообщает официальный сайт клуба, 7 января состоится встреча совета директоров, на которой будет официально запущена процедура избрания президента и нового совета директоров на следующие четыре года.
Флорентино Перес занимает должность президента "Реала" с 2009 года. За это время клуб завоевал немало трофеев и стал одним из самых влиятельных в мире.
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