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Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации игроков Барселоны

Испания

Барселона до конца недели должна предоставить финансовые гарантии Ла Лиге

Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации игроков Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" может привести к серьезным последствиям для Ла Лиги.

Несколько клубов лиги угрожают обратиться в суд с требованием признать чемпионат недействительным, если Ла Лига пойдет на уступки "Барселоне" и позволит им зарегистрировать этих футболистов.

Другие клубы Ла Лиги утверждают, что такие действия "Барселоны" создают неравные условия конкуренции и подрывают авторитет лиги. Они считают, что если Ла Лига сделает исключение для "Барселоны", то и другие клубы также начнут требовать особых условий.

Добавим, что "Барселона" до конца недели должна предоставить финансовые гарантии Ла Лиге, чтобы попытаться зарегистрировать своих футболистов на вторую половину сезона.

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Барселона Ла Лига Дани Ольмо
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 21:29
.Все вірно , закон мусить бути для всіх однаковий
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 21:29
.Все вірно , закон мусить бути для всіх однаковий
Ответить
0
0

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