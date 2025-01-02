Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации игроков Барселоны

Регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" может привести к серьезным последствиям для Ла Лиги.

Несколько клубов лиги угрожают обратиться в суд с требованием признать чемпионат недействительным, если Ла Лига пойдет на уступки "Барселоне" и позволит им зарегистрировать этих футболистов.

Другие клубы Ла Лиги утверждают, что такие действия "Барселоны" создают неравные условия конкуренции и подрывают авторитет лиги. Они считают, что если Ла Лига сделает исключение для "Барселоны", то и другие клубы также начнут требовать особых условий.

Добавим, что "Барселона" до конца недели должна предоставить финансовые гарантии Ла Лиге, чтобы попытаться зарегистрировать своих футболистов на вторую половину сезона.