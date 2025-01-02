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Клубы Ла Лиги готовы обратиться в суд в случае неправомерной регистрации игроков Барселоны
Барселона до конца недели должна предоставить финансовые гарантии Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" может привести к серьезным последствиям для Ла Лиги.
Несколько клубов лиги угрожают обратиться в суд с требованием признать чемпионат недействительным, если Ла Лига пойдет на уступки "Барселоне" и позволит им зарегистрировать этих футболистов.
Другие клубы Ла Лиги утверждают, что такие действия "Барселоны" создают неравные условия конкуренции и подрывают авторитет лиги. Они считают, что если Ла Лига сделает исключение для "Барселоны", то и другие клубы также начнут требовать особых условий.
Добавим, что "Барселона" до конца недели должна предоставить финансовые гарантии Ла Лиге, чтобы попытаться зарегистрировать своих футболистов на вторую половину сезона.
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