Жирона хочет выкупить вингера у Тоттенхэма

"Жирона" рассматривает возможность выкупа левого вингера Брайана Хиля у лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, в соглашении об аренде футболиста был прописан пункт об опционе выкупа за 15 миллионов евро. Руководство "Жироны" рассматривает возможность активации этого пункта, поскольку осталось довольным игрой 23-летнего английского.

Брайан был отдан в аренду в "Жирону" летом 2024 года. Вингер в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.