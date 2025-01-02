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Жирона хочет выкупить вингера у Тоттенхэма
Брайан Хиль может остаться в Ла Лиге
Фото: Sky / Автор: неизвестен
"Жирона" рассматривает возможность выкупа левого вингера Брайана Хиля у лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщает издание AS.
По информации источника, в соглашении об аренде футболиста был прописан пункт об опционе выкупа за 15 миллионов евро. Руководство "Жироны" рассматривает возможность активации этого пункта, поскольку осталось довольным игрой 23-летнего английского.
Брайан был отдан в аренду в "Жирону" летом 2024 года. Вингер в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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