Игроки Барселоны удивлены ситуацией, которая сложилась с регистрацией футболистов

Ситуация вокруг регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона продолжает напрягать атмосферу в "Барселоне". Неспособность клуба вовремя решить эту проблему вызвала волнение среди игроков команды.

Как сообщает AS, футболисты "Барселоны" очень удивлены и растеряны по поводу сложившейся ситуации. Кроме того, у игроков есть сомнения относительно действий руководства клуба, в частности президента Жоана Лапорты.

Напомним, что "Барселона" пытается решить проблему с регистрацией футболистов, но все попытки пока не дали результата.