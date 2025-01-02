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Игроки Барселоны удивлены ситуацией, которая сложилась с регистрацией футболистов

Испания

У игроков есть сомнения относительно действий руководства клуба

Игроки Барселоны удивлены ситуацией, которая сложилась с регистрацией футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ситуация вокруг регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона продолжает напрягать атмосферу в "Барселоне". Неспособность клуба вовремя решить эту проблему вызвала волнение среди игроков команды.

Как сообщает AS, футболисты "Барселоны" очень удивлены и растеряны по поводу сложившейся ситуации. Кроме того, у игроков есть сомнения относительно действий руководства клуба, в частности президента Жоана Лапорты.

Напомним, что "Барселона" пытается решить проблему с регистрацией футболистов, но все попытки пока не дали результата.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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