Центрбеком Хетафе интересуются четыре английских клуба

Центральный защитник "Хетафе" Омар Альдерете, похоже, покинет свой клуб уже в ближайшее время. Об этом сообщил агент футболиста Ренато Биттар.

"Есть четыре клуба в Англии, которые хотят его приобрести. Пришло время совершить прыжок. Если не сейчас, то летом он покинет "Хетафе", - сказал Биттар.