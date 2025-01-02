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Центрбеком Хетафе интересуются четыре английских клуба

Испания

Омар Альдерете, вероятно, покинет Хетафе

Центрбеком Хетафе интересуются четыре английских клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Хетафе" Омар Альдерете, похоже, покинет свой клуб уже в ближайшее время. Об этом сообщил агент футболиста Ренато Биттар.

"Есть четыре клуба в Англии, которые хотят его приобрести. Пришло время совершить прыжок. Если не сейчас, то летом он покинет "Хетафе", - сказал Биттар.

Омар в текущем сезоне сыграл 17 матчей - 1517 минут.

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Хетафе Омар Альдерете
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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