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Севилья близка к первому зимнему подписанию

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Испанцы достигли принципиальной договоренности с игроком

Севилья близка к первому зимнему подписанию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Виктор Орта, спортивный директор "Севильи", отдал предпочтение Рубену Варгасу после того, как не удалось подписать игрока из "Реал Сосьедада". Учитывая то, что его контракт с "Аугсбургом" заканчивается в конце сезона, немецкий клуб готов отпустить своего игрока.

По информации Fichajes, "Севилья" и "Аугсбург" достигли принципиальной договоренности о подписании швейцарского вингера. Трансфер, который оценивается в 3 млн евро плюс бонусы, практически закрыт, и все указывает на то, что игрок будет официально представлен до следующего понедельника. 26-летний футболист будет иметь контракт с испанцами до 2030 года.

Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас провел 10 матчей, где отметился одним забитым мячом.

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Севилья Аугсбург Рубен Варгас
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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