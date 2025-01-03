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Севилья близка к первому зимнему подписанию
Испанцы достигли принципиальной договоренности с игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Орта, спортивный директор "Севильи", отдал предпочтение Рубену Варгасу после того, как не удалось подписать игрока из "Реал Сосьедада". Учитывая то, что его контракт с "Аугсбургом" заканчивается в конце сезона, немецкий клуб готов отпустить своего игрока.
По информации Fichajes, "Севилья" и "Аугсбург" достигли принципиальной договоренности о подписании швейцарского вингера. Трансфер, который оценивается в 3 млн евро плюс бонусы, практически закрыт, и все указывает на то, что игрок будет официально представлен до следующего понедельника. 26-летний футболист будет иметь контракт с испанцами до 2030 года.
Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас провел 10 матчей, где отметился одним забитым мячом.
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