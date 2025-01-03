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Яго Аспас о продлении контракта с Сельтой: Если бы я чувствовал себя плохо, я сразу ушел бы из команды

Испания

Футболист очень счастлив играть в Виго

Яго Аспас о продлении контракта с Сельтой: Если бы я чувствовал себя плохо, я сразу ушел бы из команды

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В конце декабря "Сельта" объявила о продлении контракта с лидером команды Яго Аспасом. Новое соглашение 37-летнего нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Капитан "кельтов" подчеркнул, что он очень быстро договорился с руководством "Сельты" о продлении сотрудничества.

"Это было незадолго до Рождества, когда мы разговаривали, и это заняло у нас пять минут. За два разговора мой брат и Марко Гарсес [спортивный директор клуба] разобрались, что к чему, и мы решили продлить еще на год, обсудив это с моей семьей. Это был первый раз в моей карьере, когда я был так близок к завершению моего контракта. Я чувствую себя очень хорошо каждый день и, прежде всего, с большой радостью прихожу на тренировки, что также отражается на играх. Если бы я чувствовал себя плохо, я сразу ушел бы из команды. Это правда, что я закончу этот контракт в возрасте 39 лет и с большим количеством игр позади, и мы увидим, как я буду чувствовать себя. Я очень рад, что все еще нахожусь здесь, наслаждаясь каждым днем", - цитирует слова капитана "Сельты" Marca.

Добавим, что в этом сезоне Яго Аспас провел 16 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Яго Аспас Сельта (Виго)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
03.01.2025 в 12:43
Бо ты нигде больше не нужен, крысёныш ты промадридский. Хитрожопый, мерзопакостный поц.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
03.01.2025 в 12:43
Бо ты нигде больше не нужен, крысёныш ты промадридский. Хитрожопый, мерзопакостный поц.
Ответить
0
0

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