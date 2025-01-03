Валенсия близка к подписанию нападающего Реал Сосьедада

После двух сезонов в Сан-Себастьяне, куда Умар Садик прибыл в обмен на 20 млн евро, нападающий не смог зарекомендовать себя как ключевой игрок в схеме команды. Это влияет на то, что нигериец может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Fichajes, нападающий "Реал Сосьедада" близок к тому, чтобы покинуть баскский клуб и перейти в "Валенсию" на правах аренды. Соглашение между двумя клубами включает опцию выкупа игрока, которая составляет 10 млн евро. В "Месталье" нигериец будет иметь возможность доказать, что он все еще может быть ключевым игроком Ла Лиги.

Добавим, что в этом сезоне Умар Садик провел 11 матчей, где отметился одним ассистом.