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Валенсия близка к подписанию нападающего Реал Сосьедада

Испания

Летучие мыши планируют арендовать игрока

Валенсия близка к подписанию нападающего Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После двух сезонов в Сан-Себастьяне, куда Умар Садик прибыл в обмен на 20 млн евро, нападающий не смог зарекомендовать себя как ключевой игрок в схеме команды. Это влияет на то, что нигериец может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Fichajes, нападающий "Реал Сосьедада" близок к тому, чтобы покинуть баскский клуб и перейти в "Валенсию" на правах аренды. Соглашение между двумя клубами включает опцию выкупа игрока, которая составляет 10 млн евро. В "Месталье" нигериец будет иметь возможность доказать, что он все еще может быть ключевым игроком Ла Лиги.

Добавим, что в этом сезоне Умар Садик провел 11 матчей, где отметился одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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