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Барбастро – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Барбастро – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Барбастро – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" стартует в Кубке короля на стадии 1/16 финала матчем против "Барбастро" из Сегунди Б. Каталонцы не слишком удачно провели декабрь, поэтому игра против "Барбастро" - шанс уверенно победить и вернуть уверенность в собственных силах накануне матчей за Суперкубок Испании.

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Поединок 1/16 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Барбастро" - "Барселона" состоится в субботу, 4 января 2025 года, в 20:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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