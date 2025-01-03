Барбастро – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

"Барселона" стартует в Кубке короля на стадии 1/16 финала матчем против "Барбастро" из Сегунди Б. Каталонцы не слишком удачно провели декабрь, поэтому игра против "Барбастро" - шанс уверенно победить и вернуть уверенность в собственных силах накануне матчей за Суперкубок Испании.

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Поединок 1/16 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Барбастро" - "Барселона" состоится в субботу, 4 января 2025 года, в 20:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.