  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия - Реал Мадрид: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Реал Мадрид: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Валенсия - Реал Мадрид: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Валенсия - Реал Мадрид: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В случае победы над "Валенсией" "Реал" выходит на первое место турнирной таблицы. Однако сделать это будет не так просто, ведь "летучие мыши" находятся в зоне вылета и будут отчаянно пытаться улучшить свое положение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
7.30
4.55
1.46
Узнать больше

Примера. 12-й тур
3 января. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Пряма трансляція матчу Валенсія - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Агент Ольмо по поводу проблемы с регистрацией: Верю в Лапорту, в Деку и думаю, что они найдут решение
yellow-arrow
Валенсия близка к подписанию нападающего Реал Сосьедада
yellow-arrow
Яго Аспас о продлении контракта с Сельтой: Если бы я чувствовал себя плохо, я сразу ушел бы из команды
Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Ла Лига смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости