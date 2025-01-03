Валенсия - Реал Мадрид: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В случае победы над "Валенсией" "Реал" выходит на первое место турнирной таблицы. Однако сделать это будет не так просто, ведь "летучие мыши" находятся в зоне вылета и будут отчаянно пытаться улучшить свое положение.

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Примера. 12-й тур

3 января. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2