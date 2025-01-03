Агент Ольмо по поводу проблемы с регистрацией: Верю в Лапорту, в Деку и думаю, что они найдут решение

Ситуация вокруг регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора пока оставляет их в подвешенном состоянии относительно дальнейших выступлений за "Барселону" во второй половине сезона. Агент бывшего игрока "Лейпцига" Энди Бара в интервью GiveMeSport убежден, что чемпион Евро-2024 останется на "Камп Ноу" еще надолго.

"Это стрессовая ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он замечательный игрок и замечательный человек, и он старается сохранять спокойствие. Конечно, Дани - победитель, и он любит играть матчи, а не смотреть их! Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Дани - игрок "Барселоны", и он хочет быть игроком "Барселоны". Он приложил огромные усилия в своей жизни, чтобы быть в "Барселоне". Это то, чего он хотел в течение длительного времени. "Барселона" - это первый и последний вариант! Дани, его отец, его семья и я не можем думать о каком-либо другом варианте. Он один из лучших игроков мира в одном из величайших клубов мира.

Мы уважаем президента Лапорту и Деку. Они приложили много усилий, чтобы пригласить Дани прошлым летом. Это большой проект на будущее, один из лучших в мире на ближайшие несколько лет. Мы убеждены, что "Барселона" выиграет все титулы в будущем, как это было во времена Месси. Это может показаться странным, но я верю в президента Лапорту, в Деку и думаю, что они найдут решение для Дани. Я верю, что "Барселона" все завершит и сделает так, чтобы это произошло. Ла Лига должна помогать им, вместо того, чтобы объявлять, что Дани недоступен для команды, но я уверен, что он останется в "Барсе" на долгие годы. Он счастлив в этом клубе, и Дани хочет остаться", - заявил Энди Бара.

Отметим, что в этом сезоне Дани Ольмо провел 15 матчей, где отметился 6 голами и одним ассистом.