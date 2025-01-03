Марбелья – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

"Атлетико" стартует в Кубке короля на стадии 1/16 финала матчем против "Марбельи" с Сегунды Б. Мадридцы имеют впечатляющую победную серию из 12 матчей во всех турнирах и попытаются ее продолжить в текущей игре.

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Поединок 1/16 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Марбелья" - "Атлетико" состоится в субботу, 4 января 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.