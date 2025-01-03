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Бока Хуниорс заинтересован в трансфере опытного игрока Атлетика Бильбао

Испания

Аргентинский клуб хочет усилить центр поля

Бока Хуниорс заинтересован в трансфере опытного игрока Атлетика Бильбао

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Андер Эррера уже несколько сезонов играет в родном "Атлетике". Хотя игрок имеет контракт с басками до лета 2025 года, есть вероятность того, что 35-летний центральный полузащитник может сменить клубную прописку зимой.

По информации журналиста Аугусто Сезара, "Бока Хуниорс" положил глаз на Андера Эрреру. Аргентинский клуб уже начал предварительные контакты с окружением игрока, демонстрируя серьезные намерения присоединить испанца в свой состав. Его связи с нынешними звездами "Бока Хуниорс", такими как Маркос Рохо и Эдинсон Кавани, являются ключевыми факторами в этой сделке. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Андер Эррера провел 13 матчи, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Аугусто Сезар
Опубликовал: Александр Гресь
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