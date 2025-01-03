Бока Хуниорс заинтересован в трансфере опытного игрока Атлетика Бильбао

Андер Эррера уже несколько сезонов играет в родном "Атлетике". Хотя игрок имеет контракт с басками до лета 2025 года, есть вероятность того, что 35-летний центральный полузащитник может сменить клубную прописку зимой.

По информации журналиста Аугусто Сезара, "Бока Хуниорс" положил глаз на Андера Эрреру. Аргентинский клуб уже начал предварительные контакты с окружением игрока, демонстрируя серьезные намерения присоединить испанца в свой состав. Его связи с нынешними звездами "Бока Хуниорс", такими как Маркос Рохо и Эдинсон Кавани, являются ключевыми факторами в этой сделке. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Adelanto exclusivo en #Lopez910 por @radiolared que Boca preguntó condiciones por Ander Herrera. El volante español de 35 años juega en Bilbao y fue compañero de Rojo y de Cavani. Tiene contrato con el club vasco hasta junio 2025. El jugador ya habia dicho en reiteradas ocasiones… — Augusto Cesar (@Augustocesar22) January 2, 2025

Добавим, что в этом сезоне Андер Эррера провел 13 матчи, однако никакими результативными действиями он не отметился.