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Барселона продала часть прав на VIP-ложи Камп Ноу. Но проблема с регистрацией игроков не решена
Что будет дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Барселона" пропустила крайний срок для продления регистрации Ольмо и Виктора, что ставит под угрозу их пребывание в клубе.
По информации RAC1, если Ла Лига не пойдет навстречу и не сделает исключение, каталонцы рискуют потерять обоих игроков безвозмездно.
Однако, "Барселона" не сдается. По данным источника, клуб получил 28 миллионов евро от продажи части коммерческих прав на VIP-ложи стадиона "Камп Ноу". Эти средства должны позволить клубу зарегистрировать обоих футболистов. В "Барселоне" утверждают, что не рассматривают никакого другого сценария, кроме успешной регистрации Ольмо и Виктора.
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