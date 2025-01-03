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Барселона продала часть прав на VIP-ложи Камп Ноу. Но проблема с регистрацией игроков не решена

Испания

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Барселона продала часть прав на VIP-ложи Камп Ноу. Но проблема с регистрацией игроков не решена

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" пропустила крайний срок для продления регистрации Ольмо и Виктора, что ставит под угрозу их пребывание в клубе.

По информации RAC1, если Ла Лига не пойдет навстречу и не сделает исключение, каталонцы рискуют потерять обоих игроков безвозмездно.

Однако, "Барселона" не сдается. По данным источника, клуб получил 28 миллионов евро от продажи части коммерческих прав на VIP-ложи стадиона "Камп Ноу". Эти средства должны позволить клубу зарегистрировать обоих футболистов. В "Барселоне" утверждают, что не рассматривают никакого другого сценария, кроме успешной регистрации Ольмо и Виктора.

Читайте такжеАгент Ольмо по поводу проблемы с регистрацией: Верю в Лапорту, в Деку и думаю, что они найдут решение
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Источник:
RAC1
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
03.01.2025 в 17:23
Продавайте дырки б@рселохиуса и КО, может это вам поможет)))бомжары
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
03.01.2025 в 17:23
Продавайте дырки б@рселохиуса и КО, может это вам поможет)))бомжары
Ответить
0
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