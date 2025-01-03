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Официально: Эспаньол объявил о подписании центрбека из РМ Кастилья

Испания

Пабло Рамон сменил клуб

Официально: Эспаньол объявил о подписании центрбека из РМ Кастилья

RCD Espanyol de Barcelona

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"Эспаньол" объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло Рамоном.

У 23-летнего футболиста завершился договор с ФК "РМ Кастилья", и Пабло на правах свободного агента и подписал соглашение с "Эспаньолом" до 30 июня 2028 года.

Рамон за всю свою карьеру сыграл 114 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Espanyol
Опубликовал: Екатерина Власова
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