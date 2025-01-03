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Официально: Эспаньол объявил о подписании центрбека из РМ Кастилья
Пабло Рамон сменил клуб
RCD Espanyol de Barcelona
"Эспаньол" объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло Рамоном.
У 23-летнего футболиста завершился договор с ФК "РМ Кастилья", и Пабло на правах свободного агента и подписал соглашение с "Эспаньолом" до 30 июня 2028 года.
✍️ Pablo Ramón, nou fitxatge de l’#RCDE.— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 3, 2025
Рамон за всю свою карьеру сыграл 114 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Espanyol
Опубликовал: Екатерина Власова
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