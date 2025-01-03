Официально: Эспаньол объявил о подписании центрбека из РМ Кастилья

"Эспаньол" объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло Рамоном.

У 23-летнего футболиста завершился договор с ФК "РМ Кастилья", и Пабло на правах свободного агента и подписал соглашение с "Эспаньолом" до 30 июня 2028 года.

✍️ Pablo Ramón, nou fitxatge de l’#RCDE. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 3, 2025

Рамон за всю свою карьеру сыграл 114 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.