Тренер Атлетико Мадрид - о проблемах с регистрацией игроков в Барселоне: Мы должны придерживаться правил

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказал свое мнение относительно ситуации, которая сложилась вокруг регистрации игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Мы просто надеемся, что все будут придерживаться правил, и я не сомневаюсь, что так и произойдет. Если эти футболисты продолжат играть, то хорошо, а если правила скажут "нет", то они не смогут выступать.

Как тренеры, мы должны придерживаться правил, предписанных для всех команд, и уважать это. Нет другого способа подойти решить этот вопрос", - сказал Симеоне.