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Тренер Атлетико Мадрид - о проблемах с регистрацией игроков в Барселоне: Мы должны придерживаться правил
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказал свое мнение относительно ситуации, которая сложилась вокруг регистрации игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.
"Мы просто надеемся, что все будут придерживаться правил, и я не сомневаюсь, что так и произойдет. Если эти футболисты продолжат играть, то хорошо, а если правила скажут "нет", то они не смогут выступать.
Как тренеры, мы должны придерживаться правил, предписанных для всех команд, и уважать это. Нет другого способа подойти решить этот вопрос", - сказал Симеоне.
Добавим, что несколько клубов лиги угрожают обратиться в суд с требованием признать чемпионат недействительным, если Ла Лига пойдет на уступки "Барселоне" и позволит им зарегистрировать этих футболистов.
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