Фанаты Валенсии собираются устроить протест в начале матча против Реала

Болельщики "Валенсии" собираются устроить протест против владельца клуба Питера Лима на матче с мадридским "Реалом".

Изначально фанатская группа Libertad VCF призвала бойкотировать этот поединок, однако позже было принято решение о другой форме протеста. Теперь болельщикам предлагают прийти на стадион, но оставлять трибуны пустыми до 19-й минуты матча.

"Валенсия" занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги и рискует вылететь из высшего дивизиона. Именно поэтому фанаты требуют отставки Лима, которого обвиняют в непрофессиональном управлении клубом.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" стартует 3 января в 22:00 по Киеву.