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Фанаты Валенсии собираются устроить протест в начале матча против Реала

Испания

Болельщики требуют отставки Питера Лима

Фанаты Валенсии собираются устроить протест в начале матча против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщики "Валенсии" собираются устроить протест против владельца клуба Питера Лима на матче с мадридским "Реалом".

Изначально фанатская группа Libertad VCF призвала бойкотировать этот поединок, однако позже было принято решение о другой форме протеста. Теперь болельщикам предлагают прийти на стадион, но оставлять трибуны пустыми до 19-й минуты матча.

"Валенсия" занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги и рискует вылететь из высшего дивизиона. Именно поэтому фанаты требуют отставки Лима, которого обвиняют в непрофессиональном управлении клубом.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" стартует 3 января в 22:00 по Киеву.

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Комментарии
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Bаrcelinius
03.01.2025 в 19:52
Им бы всю свою энергию против Расиста направить, против Среала.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
03.01.2025 в 19:52
Им бы всю свою энергию против Расиста направить, против Среала.
Ответить
0
1

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