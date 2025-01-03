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Фанаты Валенсии собираются устроить протест в начале матча против Реала
Болельщики требуют отставки Питера Лима
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Валенсии" собираются устроить протест против владельца клуба Питера Лима на матче с мадридским "Реалом".
Изначально фанатская группа Libertad VCF призвала бойкотировать этот поединок, однако позже было принято решение о другой форме протеста. Теперь болельщикам предлагают прийти на стадион, но оставлять трибуны пустыми до 19-й минуты матча.
"Валенсия" занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги и рискует вылететь из высшего дивизиона. Именно поэтому фанаты требуют отставки Лима, которого обвиняют в непрофессиональном управлении клубом.
Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" стартует 3 января в 22:00 по Киеву.
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