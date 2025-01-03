  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны высказался о проблеме с регистрацией Ольмо и Виктора
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны высказался о проблеме с регистрацией Ольмо и Виктора

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Барселоны высказался о проблеме с регистрацией Ольмо и Виктора

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик признал, что ситуация с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора является сложной и вызывает недовольство как у игроков, так и в тренерском штабе.

"Я не хочу много говорить об этом, потому что это не моя работа. Могу сказать, что я разговаривал с президентом перед праздниками, и еще раз сегодня, и доверяю своему клубу.

То, о чем я говорю с президентом, является частным - не для вас. Я говорил с Дани и Пау. Они хотят играть за клуб, они оба хорошие игроки, важные игроки".

Читайте такжеБарселона продала часть прав на VIP-ложи Камп Ноу. Но проблема с регистрацией игроков не решена

"Я не доволен этой ситуацией, и игроки также. Что есть, то есть, мы должны это принять, мы профессионалы. Мы должны тренировать, это наша работа, клуб должен делать свою работу. Уверенность есть, я всегда настроен позитивно, но мы должны дождаться решения", - добавил Флик.

По теме
yellow-arrow
Кубок короля. Очередная потеря для Примеры
yellow-arrow
Первый матч 2025 года. Текстовый онлайн матча Ла Лиги Валенсия - Реал
yellow-arrow
Валенсия сегодня примет Реал. Стартовые составы. Где начинает год Лунин?
Барселона Дани Ольмо Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости