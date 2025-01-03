Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Барселоны высказался о проблеме с регистрацией Ольмо и Виктора
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик признал, что ситуация с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора является сложной и вызывает недовольство как у игроков, так и в тренерском штабе.
"Я не хочу много говорить об этом, потому что это не моя работа. Могу сказать, что я разговаривал с президентом перед праздниками, и еще раз сегодня, и доверяю своему клубу.
То, о чем я говорю с президентом, является частным - не для вас. Я говорил с Дани и Пау. Они хотят играть за клуб, они оба хорошие игроки, важные игроки".
"Я не доволен этой ситуацией, и игроки также. Что есть, то есть, мы должны это принять, мы профессионалы. Мы должны тренировать, это наша работа, клуб должен делать свою работу. Уверенность есть, я всегда настроен позитивно, но мы должны дождаться решения", - добавил Флик.
Популярное сейчас
- Защитник Руха присоединился к Динамо
- Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах
- Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Стало известно, сколько предложил Реал Ливерпулю за трансфер Александера-Арнольда
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина