Тренер Барселоны высказался о проблеме с регистрацией Ольмо и Виктора

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик признал, что ситуация с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора является сложной и вызывает недовольство как у игроков, так и в тренерском штабе.

"Я не хочу много говорить об этом, потому что это не моя работа. Могу сказать, что я разговаривал с президентом перед праздниками, и еще раз сегодня, и доверяю своему клубу.

То, о чем я говорю с президентом, является частным - не для вас. Я говорил с Дани и Пау. Они хотят играть за клуб, они оба хорошие игроки, важные игроки".