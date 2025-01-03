Команда Цыганкова приближается к подписанию молодого центрбека Барселоны

"Жирона" приближается к подписанию 23-летнего центрального защитника "Барселоны".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Жироны" хочет подписать Эрика Гарсию из "Барселоны" в ближайшее время. Ожидается, что стороны смогут достичь договоренности сразу после того, как "Барса" сможет зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Если этого не произойдет — Гарсия останется в команде.

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Главной причиной возвращения Эрика Гарсии в "Жирону" считают его желание воссоединиться с главным тренером команды Мичелом. Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро, как указывается в сообщении.

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В этом сезоне Эрик Гарсия выходил на поле в 13 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.