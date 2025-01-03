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Кубок короля. Очередная потеря для Примеры
Состоялись первые матчи 1/16 финала кубка Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" сыграло практически основным составом против "Ферроля". Команда Иньиго Переса не испытывала трудностей с представителем Сегунды, отгрузив в его ворота 3 гола. Дублем отличился де Фрутос.
1/16 финала кубка Испании. Ферроль. "Молото"
Ферроль(II) - Райо Вальекано 1:3
Голы: Хименес, 90+1 - Пача, 8, Де Фрутос, 32, 59
Очередной скальп клуба Примеры сняла "Понтеведра" с четвертого (!) испанского дивизиона. В предварительном раунде эта команда одолела "Вильярреал", на этот раз пострадала "Мальорка". Тренер гостей Хагоба Аррасате совершил ощутимую ротацию, однако это не оправдывает представителя высшего дивизиона.
1/16 финала кубка Испании. Понтеведра. "Пассарон"
Понтеведра (IV) - Мальорка 3:0
Голы: де Алмейда, 21, Елько Пино, 49, Санчес, 72
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