Кубок короля. Очередная потеря для Примеры

"Райо Вальекано" сыграло практически основным составом против "Ферроля". Команда Иньиго Переса не испытывала трудностей с представителем Сегунды, отгрузив в его ворота 3 гола. Дублем отличился де Фрутос.

1/16 финала кубка Испании. Ферроль. "Молото"

Ферроль(II) - Райо Вальекано 1:3

Голы: Хименес, 90+1 - Пача, 8, Де Фрутос, 32, 59

Очередной скальп клуба Примеры сняла "Понтеведра" с четвертого (!) испанского дивизиона. В предварительном раунде эта команда одолела "Вильярреал", на этот раз пострадала "Мальорка". Тренер гостей Хагоба Аррасате совершил ощутимую ротацию, однако это не оправдывает представителя высшего дивизиона.

1/16 финала кубка Испании. Понтеведра. "Пассарон"

Понтеведра (IV) - Мальорка 3:0

Голы: де Алмейда, 21, Елько Пино, 49, Санчес, 72