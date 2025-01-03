Тренер Барселоны прокомментировал возможное появление Щенсного в матче за Кубок Короля

Наставник "Барселоны" Ханси Флик рассказал о шансах Войцеха Щенсного сыграть 4 января в матче против "Барбастро" в рамках 1/16 финала Кубка Короля.

"Он хорошо тренируется. Но завтра мы определимся с главным вратарем", - заявил Флик.

Добавим, что польский вратарь присоединился к "Барселоне" свободным агентом после травмы Тер Штегена. Щенсный подписал контракт с испанским клубом до 30 июня 2025 года.