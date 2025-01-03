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Тренер Барселоны прокомментировал возможное появление Щенсного в матче за Кубок Короля
Войцех хорошо тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик рассказал о шансах Войцеха Щенсного сыграть 4 января в матче против "Барбастро" в рамках 1/16 финала Кубка Короля.
"Он хорошо тренируется. Но завтра мы определимся с главным вратарем", - заявил Флик.
Добавим, что польский вратарь присоединился к "Барселоне" свободным агентом после травмы Тер Штегена. Щенсный подписал контракт с испанским клубом до 30 июня 2025 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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