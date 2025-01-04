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Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась

Испания
Обновлено

Нереализованный пенальти, незасчитанный гол и лишние эмоции Винисиуса не помешали "Реалу" победить на поле аутсайдера

Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды не сумели сыграть матч 12 тура в октябре из-за урагана, который накрыл Валенсию в то время и поэтому открывали матчи Примеры в 2025 году. Перед игрой соперники находились на разных полюсах турнирной таблицы. "Реал" делил первую ступеньку с соседями из "Атлетико", в то время как "Валенсия" находилась на 19 позиции. Накануне валенсийцы уволили Рубена Бараху и назначили Карлоса Корберана.

У "Валенсии" перед матчем были значительные кадровые проблемы. Из-за травм не сыграли Тьерри Коррея, Муктар Диакаби, Рафа Мир, Фран Перес, Хосе Гая и Гиорги Мамардашвили, из-за дисквалификации матч пропускал Пепелу. В Реале до сих пор травмированы Милитан и Карвахаль, приступил к тренировкам после года отсутствия Алаба, но в заявку все еще не попал. В основе вышел левый защитник Ферлан Менди, отсутствовавший в последнее время.

Первый опасный момент создали владельцы. Это Уго Дуро пробивал в одно касание после прострела с фланга, однако с ударом по центру уверенно справился Куртуа. Через несколько минут Димитри Фулькье получил передачу в штрафной и пробил в правый нижний угол ворот, но Тибо Куртуа исполнил блестящий сейв и перевел мяч на угловой. Всего в первые 20 минут валенсийцы были очень активными и нанесли 5 ударов по воротам . У мадридцев у полумоментов были Винисиус и Беллингем, однако в обоих случаях хорошо сыграли защитники хозяев.

В середине тайма хозяева заслуженно повели в счете. "Валенсия" провела быструю атаку, которая завершилась добиванием Уго Дуро в пустые ворота. Игроки "Реала" имели претензии по поводу фола против Родриго, после которого и была организована голевая атака. После пропущенного гола "королевский клуб" пробудился и начал создавать моменты у ворот соперника. Отличиться могли Вальверде, Винисиус и Чуамэни. Закончился первый тайм опасным штрафным ударом метров с 22, который заработал активный Винисиус, но Вальверде после розыгрыша пробил гораздо выше ворот.

В начале второго тайма гости заработали право пробивать пенальти после фола на Мбаппе. К мячу неожиданно подошел Беллингем (на поле были Винисиус и Мбаппе) и пробил в правую штангу. Через несколько минут "Реал" все же сравнял счет. После быстрой комбинации Беллингем вывел Мбаппе лицом к лицу с Димитриевским и француз не ошибся. Радость мадридцев была недолгой, ведь Мбаппе в момент передачи находился буквально в миллиметровом офсайде. "Реал" продолжал давить, однако забить гол никак не удавалось. На 78 минуте не выдержали нервы у Винисиуса, толкнувшего в шею Димитриевски. После просмотра ВАР арбитр удалил бразильца. Когда казалось, что для мадридцев все потеряно в этом матче, Анчелотти выпустил на поле Модрича, который через несколько минут сравнивает счет по передаче Беллингема. В дополнительное время вопреки всему "сливочку" вырывают победу. Это Фульке буквально подарил мяч Беллингему, который из антигероя матча превратился в героя. На последних секундах Риоха мощным ударом поразил стойку ворот и потерял реальный шанс сравнять счет.

Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась - изображение 1

Таким образом, "Реал" поднялся на 1 позицию турнирной таблицы, а вот "Валенсия" осталась на 19 позиции, но с такой игрой, которую продемонстрировали хозяева в первом тайме, они там не должны задержаться.

12-й тур Примеры.
Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Реал" 1:2
Голы: Дуро, 27 - Модрич, 85, Беллингем, 90+6


"Валенсия": Димитриевски – Фулькье, Москера, Таррега, Госьоровски (Х. Васкес, 88) – Риоха, Герра (Гильямон, 68), Берречеа, Лопес (Канос, 68) – Алмейда (Д. Гомес, 88), Дуро.

"Реал": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Ферлан Менди (Камавинга, 68) – Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем (Р. Асенсио, 90+7)– Родриго (Б. Диас, 68), Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Канос, 70, Димитриевский, 78 – Себальос, 36, Васкес, 78, Модрич, 87
Удаление: Винисиус Жуниор, 79
Нереализованный пенальти: Беллингем, 55

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 01:03
Хочу отдать должное и Валенсии. В первом тайме у Реала было много проблем. Будет жаль если эта именитая в прошлом команда вылетит. Надеюсь что останется , тем более есть потенциал и новый тренер.
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Комментарии 6
metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 01:03
Хочу отдать должное и Валенсии. В первом тайме у Реала было много проблем. Будет жаль если эта именитая в прошлом команда вылетит. Надеюсь что останется , тем более есть потенциал и новый тренер.
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ANESTEZIO (Вінниця )
04.01.2025 в 00:21
Для вболівальників це суперматч, стільки емоцій, не забитий пенальті, червона картка, в меншості не тільки відіграш, але й перемога . А ось з Вінісусом потрібно щось робити, може до Алєня в клітку, хай там обидва пободаються рогами?
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metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 00:47
А ще супер момент у Валенсії наприкінці. Могло й залетіти. І це була б окраса матчу принаймні для нейтральних не кажучи вже про місцевих. Дійсно у цьому матчі було все.
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metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 00:17
Может ли Реал стать чемпионом (с таким - то составом) ??? _ Не просто может, а обязан. А вот хочет ли он стать чемпионом ? - Не уверен. Расхлябанная игра, опять пропускают первыми. А эти незабитые пенальти (звездами первой величины ??? !!!). Сначала этим грешил Мбаппе, теперь и Беллингем подтянулся. Наконец (вишенка на торте) поведение Винисиуса. Папа Карло, ну поправь ты ему мозг. Да и прочим не помешает. Пенсионер Модрич не вытянет вам все матчи. А так "всё хорошо, прекрасная маркиза", спасибо за три очка, волю и характер (у некоторых).
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ANESTEZIO (Вінниця )
04.01.2025 в 00:24
Та буде Реал чемпіоном, АМ довготривалу гонку не витримає, а барсотушка вже здулася . А ти просто уяви, як Барсел@х зараз гризе свої брудні ногті та закидується глодом . А Алєню санітари галоперідол їб@шать
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metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 00:42
Згоден, смугастих надовго не хватить, а борсуки вже здулись. І досить добре уявляю собі реакцію борсуків.
 
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