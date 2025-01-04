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Камбек в добавленное время, несмотря на удаление. Валенсия – Реал Мадрид 1:2. Обзор матча и видео голов
Тяжелые 3 балла для гостей
Зображення - DAZN
Хотя в первом тайме существенный перевес был на стороне сливочных, "летучие мыши" создавали более острые возможности и смогли выйти вперед. После перерыва у "королевского клуба" был нереализованный пенальти, офсайдный мяч, удаление. Джуд Беллингем, не забив с 11-метровой отметки, оформил гол+пас в конце поединка и принес викторию "лос бланкос".
Подопечные Анчелотти пока выходят на первую ступеньку (43 очка). 19 января столичный гранд будет принимать "Лас-Пальмас". "Оранжевые" занимают 19-е место (12 баллов). В следующую субботу аутсайдер поедет к "Севилье".
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Смотрите обзор матча 12 тура Ла Лиги
Валенсия. Месталья, 46 420 зрителей
Голы: Дуро, 27 – Модрич, 85, Беллингем, 90+5
Удаление: Винисиус, 79 (Реал)
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