Mundo Deportivo назвали даты, когда Барса может зарегистрировать двух ключевых игроков

"Барселона" снова может подписывать игроков на трансферном зимнем рынке без ограничений, однако в пределах лимита расходов на склад.

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По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб вышел на правило "один к одному", а это значит, что Дани Ольмо и Пау Виктор могут наконец быть зарегистрированы. Издание считает, что "Барселона" официально зарегистрирует этих двух игроков либо в субботу (4 января), либо во вторник (7 января).

Напомним, что благодаря соглашению по продаже VIP-мест на "Камп Ноу" "Барса" сможет зарегистрировать полузащитника и нападающего.