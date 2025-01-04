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Mundo Deportivo назвали даты, когда Барса может зарегистрировать двух ключевых игроков
А именно Дани Ольмо и Пау Виктора
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" снова может подписывать игроков на трансферном зимнем рынке без ограничений, однако в пределах лимита расходов на склад.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб вышел на правило "один к одному", а это значит, что Дани Ольмо и Пау Виктор могут наконец быть зарегистрированы. Издание считает, что "Барселона" официально зарегистрирует этих двух игроков либо в субботу (4 января), либо во вторник (7 января).
Напомним, что благодаря соглашению по продаже VIP-мест на "Камп Ноу" "Барса" сможет зарегистрировать полузащитника и нападающего.
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