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Винисиуса могут дисквалифицировать на 2-4 матча
Из-за действий в отношении голкипера Валенсии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч "Валенсия" – "Реал Мадрид". Игра окончилась победой мадридского "Реала" со счетом 2:1. Однако без инцидентов не обошлось.
На 78-й минуте Винисиус толкнул в шею Димитриевски. После просмотра ВАР арбитр удалил бразильца.
Отмечается, что если поведение бразильца квалифицируют как агрессивное, то он будет дисквалифицирован на 2 матча. Если его поступок будут расценены как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить 4 игры.
Таким образом, Винисиус может пропустить игры с такими командами, как "Лас-Пальмас", "Вальядолид" и "Депортиво Минейра" в 1/16 финала Кубка Испании, а также с "Мальоркой" в 1/2 финала Суперкубка Испании.
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