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Винисиуса могут дисквалифицировать на 2-4 матча

Испания

Из-за действий в отношении голкипера Валенсии

Винисиуса могут дисквалифицировать на 2-4 матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера состоялся матч "Валенсия" – "Реал Мадрид". Игра окончилась победой мадридского "Реала" со счетом 2:1. Однако без инцидентов не обошлось.

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На 78-й минуте Винисиус толкнул в шею Димитриевски. После просмотра ВАР арбитр удалил бразильца.

Отмечается, что если поведение бразильца квалифицируют как агрессивное, то он будет дисквалифицирован на 2 матча. Если его поступок будут расценены как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить 4 игры.

Таким образом, Винисиус может пропустить игры с такими командами, как "Лас-Пальмас", "Вальядолид" и "Депортиво Минейра" в 1/16 финала Кубка Испании, а также с "Мальоркой" в 1/2 финала Суперкубка Испании.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Столе Димитриевски
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Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 09:04
На напад воно ніяк не тягне, і навіть на агресивну поведінку не дуже. На жаль, це не хоккей, де грають справжні чоловіки, а футбол - це рай для симулянтів. Пропоную для Вінісіуса обмежитись люлями у роздягальні від одноклубників та тренерів та взяттям на поруки. І дуже добре що Рюдігер з помічником тренера виштовхали цього дурня до роздягальні. Бо ще невідомо, що він міг натворити, навіть не на 4 матчі.
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Комментарии 2
metall5291 (Kharkiv)
04.01.2025 в 09:04
На напад воно ніяк не тягне, і навіть на агресивну поведінку не дуже. На жаль, це не хоккей, де грають справжні чоловіки, а футбол - це рай для симулянтів. Пропоную для Вінісіуса обмежитись люлями у роздягальні від одноклубників та тренерів та взяттям на поруки. І дуже добре що Рюдігер з помічником тренера виштовхали цього дурня до роздягальні. Бо ще невідомо, що він міг натворити, навіть не на 4 матчі.
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1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
04.01.2025 в 08:44
Там воротар ще й який провокатор і симулянт, так що більше двох матчів дискви не повинно бути . В фіналі Суперкопи з Більбао повинен зіграти
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