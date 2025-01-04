Винисиуса могут дисквалифицировать на 2-4 матча

Вчера состоялся матч "Валенсия" – "Реал Мадрид". Игра окончилась победой мадридского "Реала" со счетом 2:1. Однако без инцидентов не обошлось.

На 78-й минуте Винисиус толкнул в шею Димитриевски. После просмотра ВАР арбитр удалил бразильца.

Отмечается, что если поведение бразильца квалифицируют как агрессивное, то он будет дисквалифицирован на 2 матча. Если его поступок будут расценены как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить 4 игры.

Таким образом, Винисиус может пропустить игры с такими командами, как "Лас-Пальмас", "Вальядолид" и "Депортиво Минейра" в 1/16 финала Кубка Испании, а также с "Мальоркой" в 1/2 финала Суперкубка Испании.