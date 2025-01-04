Сравнялся с Пирри. Известно, на каком месте Модрич находится по количеству матчей за Реал

Хавбек "Реала" Лука Модрич вышел на 10 место по количеству матчей за мадридский "Реал".

Как отмечает Педро Мартина, Лука Модрич за 13 лет в "Реале" сыграл в 561 игре. Такой показатель означает, что хорват сравнялся с Пирри, на счету которого такое же количество игр за 16 лет в "Реале".

Módric iguala a Pirri y se mete entre los 10 primeros.



Jugadores con más partidos en el Madrid:

741 Raúl

725 Casillas

710 Sanchis

671 Sergio Ramos

648 Benzema

645 Santillana

602 Hierro

600 Gento

577 Camacho

561 Pirri y Módric — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 3, 2025

Напомним, что самым большим количеством матчей может похвастаться Рауль. У испанского нападающего 741 матч за "Реал".