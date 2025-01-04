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Сравнялся с Пирри. Известно, на каком месте Модрич находится по количеству матчей за Реал

Испания

Десятое

Сравнялся с Пирри. Известно, на каком месте Модрич находится по количеству матчей за Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек "Реала" Лука Модрич вышел на 10 место по количеству матчей за мадридский "Реал".

Как отмечает Педро Мартина, Лука Модрич за 13 лет в "Реале" сыграл в 561 игре. Такой показатель означает, что хорват сравнялся с Пирри, на счету которого такое же количество игр за 16 лет в "Реале".

Напомним, что самым большим количеством матчей может похвастаться Рауль. У испанского нападающего 741 матч за "Реал".

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
pedritonumeros
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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