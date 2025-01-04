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Сравнялся с Пирри. Известно, на каком месте Модрич находится по количеству матчей за Реал
Десятое
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Реала" Лука Модрич вышел на 10 место по количеству матчей за мадридский "Реал".
Как отмечает Педро Мартина, Лука Модрич за 13 лет в "Реале" сыграл в 561 игре. Такой показатель означает, что хорват сравнялся с Пирри, на счету которого такое же количество игр за 16 лет в "Реале".
Módric iguala a Pirri y se mete entre los 10 primeros.— Pedro Martin (@pedritonumeros) January 3, 2025
Jugadores con más partidos en el Madrid:
741 Raúl
725 Casillas
710 Sanchis
671 Sergio Ramos
648 Benzema
645 Santillana
602 Hierro
600 Gento
577 Camacho
561 Pirri y Módric
Напомним, что самым большим количеством матчей может похвастаться Рауль. У испанского нападающего 741 матч за "Реал".
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