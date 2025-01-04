Карло Анчелотти - об игре против Валенсии: Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме

Вчера "Валенсия" уступила мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал игру:

"Трудно объяснить, сколь плохо мы сыграли в первом тайме и насколько хорошо выступили во втором.

Мы намерены подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная карточка. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй тайм прошел очень хорошо, несмотря на все трудности... Думаю, все заслужено".