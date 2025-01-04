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Карло Анчелотти - об игре против Валенсии: Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме

Испания

Подвел итоги матча с Валенсией

Карло Анчелотти - об игре против Валенсии: Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Валенсия" уступила мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.

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Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал игру:

"Трудно объяснить, сколь плохо мы сыграли в первом тайме и насколько хорошо выступили во втором.

Мы намерены подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная карточка. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй тайм прошел очень хорошо, несмотря на все трудности... Думаю, все заслужено".

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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