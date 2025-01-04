Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карло Анчелотти - об игре против Валенсии: Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме
Подвел итоги матча с Валенсией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Валенсия" уступила мадридскому "Реалу" со счетом 2:1.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал игру:
"Трудно объяснить, сколь плохо мы сыграли в первом тайме и насколько хорошо выступили во втором.
Мы намерены подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная карточка. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй тайм прошел очень хорошо, несмотря на все трудности... Думаю, все заслужено".
Популярное сейчас
- "Было такое даже", - Вирт рассказал, за что Ахметов его назвал обезьяной
- Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась
- Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши
- Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина