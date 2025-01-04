Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Такие игры показывают, что это – Реал Мадрид": Беллингем прокомментировал камбек против Валенсии
Готов вести за собой команду
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12 тура чемпионата Испании "Реал" победил "Валенсию" в гостях, до 85 минуты уступая в счете. Более того, забил два гола в меньшинстве. Полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем прокомментировал этот поединок.
“Я хочу быть лидером этой команды. Такие игры показывают, что это "Реал" Мадрид.
Когда у вас есть значок на футболке, вы никогда не сдаетесь. Это менталитет, которого заслуживают наши болельщики”, – сказал Беллингем.
Английский полузащитник вчера не реализовал пенальти на 55 минуте. Однако к концу матча оформил ассист на Модрича, а на 90+5 минуте забил победный гол.
В текущем сезоне на счету Беллингема 12 (7+5) результативных действий в чемпионате Испании.
"Реал" находится на первом месте Ла Лиги с двумя очками отрыва от второго "Атлетико", у которого есть еще матч в запасе. "Барселона" идет третьей и уступает пять зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Сыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер
- "Было такое даже", - Вирт рассказал, за что Ахметов его назвал обезьяной
- Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына