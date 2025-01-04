"Такие игры показывают, что это – Реал Мадрид": Беллингем прокомментировал камбек против Валенсии

В матче 12 тура чемпионата Испании "Реал" победил "Валенсию" в гостях, до 85 минуты уступая в счете. Более того, забил два гола в меньшинстве. Полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем прокомментировал этот поединок.

“Я хочу быть лидером этой команды. Такие игры показывают, что это "Реал" Мадрид. Когда у вас есть значок на футболке, вы никогда не сдаетесь. Это менталитет, которого заслуживают наши болельщики”, – сказал Беллингем.

Английский полузащитник вчера не реализовал пенальти на 55 минуте. Однако к концу матча оформил ассист на Модрича, а на 90+5 минуте забил победный гол.

В текущем сезоне на счету Беллингема 12 (7+5) результативных действий в чемпионате Испании.

"Реал" находится на первом месте Ла Лиги с двумя очками отрыва от второго "Атлетико", у которого есть еще матч в запасе. "Барселона" идет третьей и уступает пять зачетных пунктов.