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"Такие игры показывают, что это – Реал Мадрид": Беллингем прокомментировал камбек против Валенсии

Испания
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Готов вести за собой команду

"Такие игры показывают, что это – Реал Мадрид": Беллингем прокомментировал камбек против Валенсии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 12 тура чемпионата Испании "Реал" победил "Валенсию" в гостях, до 85 минуты уступая в счете. Более того, забил два гола в меньшинстве. Полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем прокомментировал этот поединок.

“Я хочу быть лидером этой команды. Такие игры показывают, что это "Реал" Мадрид.

Когда у вас есть значок на футболке, вы никогда не сдаетесь. Это менталитет, которого заслуживают наши болельщики”, – сказал Беллингем.

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Английский полузащитник вчера не реализовал пенальти на 55 минуте. Однако к концу матча оформил ассист на Модрича, а на 90+5 минуте забил победный гол.

В текущем сезоне на счету Беллингема 12 (7+5) результативных действий в чемпионате Испании.

"Реал" находится на первом месте Ла Лиги с двумя очками отрыва от второго "Атлетико", у которого есть еще матч в запасе. "Барселона" идет третьей и уступает пять зачетных пунктов.

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем Валенсия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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