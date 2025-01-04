Бывший игрок МЮ может перебраться в аргентинский гранд

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а полузащитник "Атлетик Бильбао" Андер Эррера может подписать контракт с "Бока Хуниорс".

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По информации журналиста Аугусто Сезара, Андер Эррера давно хочет присоединиться к "Бока Хуниорс". Отмечается, что в составе аргентинской команды играет его старый друг - Эдинсон Кавани.

Контракт Эрреры с "Атлетиком" истекает летом 2025 года, однако переговоры с "Бока Хуниорс" еще не начаты.