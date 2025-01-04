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Впервые за 25 лет. Реал повторил интересное достижение в Ла Лиге

Испания

Вырвали на морально-волевых

Впервые за 25 лет. Реал повторил интересное достижение в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче чемпионата Испании "Реал" одержал выездную победу над "Валенсией" со счетом 2:1.

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"Лос чес" отличились в первом тайме и почти час вели в счете. На 79 минуте "сливочные" остались в меньшинстве из-за проделок Винисиуса Жуниора, однако все равно смогли одержать волевую победу благодаря голам Модрича и Беллингема.

Как сообщает Opta, впервые за более чем 25 лет "Реал" сумел победить, уступая в счете на момент красной карточки. В последний раз такой характер команда продемонстрировала в ноябре 1999 года. Тогда в матче против "Райо Вальекано" мадридцы одержали победу со счетом 3:2.

Сейчас “Реал” идет на первом месте в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате мадридцы проведут против "Лас-Пальмаса" 19 января.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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