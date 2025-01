Впервые за 25 лет. Реал повторил интересное достижение в Ла Лиге

Во вчерашнем матче чемпионата Испании "Реал" одержал выездную победу над "Валенсией" со счетом 2:1.

"Лос чес" отличились в первом тайме и почти час вели в счете. На 79 минуте "сливочные" остались в меньшинстве из-за проделок Винисиуса Жуниора, однако все равно смогли одержать волевую победу благодаря голам Модрича и Беллингема.

Как сообщает Opta, впервые за более чем 25 лет "Реал" сумел победить, уступая в счете на момент красной карточки. В последний раз такой характер команда продемонстрировала в ноябре 1999 года. Тогда в матче против "Райо Вальекано" мадридцы одержали победу со счетом 3:2.

1 - #RealMadrid ⚪️⚪️ have won a @LaLigaEn match after seeing a red card being trailling for the first time since November 1999 against Rayo Vallecano in Vallecas (2-1, Morientes sent off, 2-3 at the end). Heroic. pic.twitter.com/4V45fERlMu