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Впервые за 25 лет. Реал повторил интересное достижение в Ла Лиге
Вырвали на морально-волевых
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче чемпионата Испании "Реал" одержал выездную победу над "Валенсией" со счетом 2:1.
"Лос чес" отличились в первом тайме и почти час вели в счете. На 79 минуте "сливочные" остались в меньшинстве из-за проделок Винисиуса Жуниора, однако все равно смогли одержать волевую победу благодаря голам Модрича и Беллингема.
Как сообщает Opta, впервые за более чем 25 лет "Реал" сумел победить, уступая в счете на момент красной карточки. В последний раз такой характер команда продемонстрировала в ноябре 1999 года. Тогда в матче против "Райо Вальекано" мадридцы одержали победу со счетом 3:2.
1 - #RealMadrid ⚪️⚪️ have won a @LaLigaEn match after seeing a red card being trailling for the first time since November 1999 against Rayo Vallecano in Vallecas (2-1, Morientes sent off, 2-3 at the end). Heroic. pic.twitter.com/4V45fERlMu— OptaJose (@OptaJose) January 3, 2025
Сейчас “Реал” идет на первом месте в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате мадридцы проведут против "Лас-Пальмаса" 19 января.
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