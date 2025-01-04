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Лука Модрич: Мы никогда не переставали верить в себя
Полузащитник об игре 12-го тура испанской Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал камбэк в матче против "Валенсии", 2:1.
"Команда снова показала характер, мы никогда не переставали верить в себя. В первом тайме мы играли не лучшим образом, но во втором – гораздо лучше. Нам не повезло с пенальти и в эпизоде с отмененным голом, но мы все равно верили. Эта победа многое значит и может привести нас к титулу", — сказал хорват.
Напомним, что после победы "Реал" занял первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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