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Лука Модрич: Мы никогда не переставали верить в себя

Испания

Полузащитник об игре 12-го тура испанской Примеры

Лука Модрич: Мы никогда не переставали верить в себя

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал камбэк в матче против "Валенсии", 2:1.

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"Команда снова показала характер, мы никогда не переставали верить в себя. В первом тайме мы играли не лучшим образом, но во втором – гораздо лучше. Нам не повезло с пенальти и в эпизоде ​​с отмененным голом, но мы все равно верили. Эта победа многое значит и может привести нас к титулу", — сказал хорват.

Напомним, что после победы "Реал" занял первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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