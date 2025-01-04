Валенсия подписала нигерийского форварда Сосьедада

На своем официальном сайте "Валенсия" опубликовала сообщение о том, что в клуб присоединился нигерийский форвард Умар Садик.

По имеющейся информации, арендное соглашение 27-летнего нигерийца рассчитано до 30 июня. В конце сезона 2024/25 "Валенсия" будет иметь право выкупа футболиста.

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Напомним, за первую половину сезона за "Реал Сосьедад" Умар Садик принял участие в семи играх чемпионата Испании без результативных действий.