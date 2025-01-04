Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В сети появилось видео реакции звёздного футболиста Реала на удаление
Это его второе удаление в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появилось видео реакции звёздного футболиста "Реала" на удаление.
Винисиус Жуниор, получивший красную карточку в матче против "Валенсии" на 79-й минуте не соглашался с решением уйти с поля. Он стал возмущаться, кричать в адрес судьи.
Защитник мадридцев Антонио Рюдигер с сотрудником "Реала" вывели нападающего с поля и провели в подтрибунное помещение.
Момент попал на видео
???? Vinicius Jr after being sent off against Valencia.@emeroig ???? pic.twitter.com/tEDJDwKtTG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, это вторая красная карточка бразильского нападающего в "Реале". Впервые он получил удаление также в гостевом матче против "Валенсии" 21 мая 2023 года.
Матч "Валенсия – Реал" закончился со счётом 1:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере
- "Агрессивный футбол был бы точно": Вирт рассказал, кто мог бы возглавить сборную после Реброва
- Сыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина