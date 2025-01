В сети появилось видео реакции звёздного футболиста "Реала" на удаление.

Винисиус Жуниор, получивший красную карточку в матче против "Валенсии" на 79-й минуте не соглашался с решением уйти с поля. Он стал возмущаться, кричать в адрес судьи.

Защитник мадридцев Антонио Рюдигер с сотрудником "Реала" вывели нападающего с поля и провели в подтрибунное помещение.

Момент попал на видео

???? Vinicius Jr after being sent off against Valencia.@emeroig ???? pic.twitter.com/tEDJDwKtTG