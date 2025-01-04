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В сети появилось видео реакции звёздного футболиста Реала на удаление

Испания

Это его второе удаление в клубе

В сети появилось видео реакции звёздного футболиста Реала на удаление

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети появилось видео реакции звёздного футболиста "Реала" на удаление.

Винисиус Жуниор, получивший красную карточку в матче против "Валенсии" на 79-й минуте не соглашался с решением уйти с поля. Он стал возмущаться, кричать в адрес судьи.

Защитник мадридцев Антонио Рюдигер с сотрудником "Реала" вывели нападающего с поля и провели в подтрибунное помещение.

Момент попал на видео

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К слову, это вторая красная карточка бразильского нападающего в "Реале". Впервые он получил удаление также в гостевом матче против "Валенсии" 21 мая 2023 года.

Матч "Валенсия – Реал" закончился со счётом 1:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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