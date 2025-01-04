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Барбастро – Барселона: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Каталонцы встретятся с представителями четвертого дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Как обычно, в начале года в Кубке Испании стартуют все местные клубы. В том числе в соревнование вступает и “Барселона”. В соперниках – представитель четвертого по значимости дивизиона "Барбастро", который идет в зоне вылета группы 2 Сегунды КИФФ.
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В предыдущем раунде "Барбастро" обыграл другую каталонскую команду – "Эспаньол" благодаря двум точным ударам во втором тайме. Теперь же на их пути станет "Барселона", которая проиграла заключительные два матча в прошлом году.
Кубок Испании, 1/16 финала
4 января, 20:00. "Стадион Барбастро" (Уэска)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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