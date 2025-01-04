  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига официально отказала Барселоне регистрировать двух футболистов на вторую половину сезона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига официально отказала Барселоне регистрировать двух футболистов на вторую половину сезона

Испания

Каталонцы потеряли ключевого исполнителя и игрока ротации

Ла Лига официально отказала Барселоне регистрировать двух футболистов на вторую половину сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ла Лига официально сообщила о том, что "Барселона" не сможет зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.

“Мониторинговый комитет координационного соглашения Ла Лиги и Федерации футбола Испании собрался, чтобы рассмотреть запрос на оформление федеральных лицензий игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

После выполнения требований по экономическому контролю Ла Лиги 3 января 2025 и после завершения соответствующей документации Клубом, Орган по проверке бюджета Ла Лиги решил продлить лимит расходов на персонал для “Барселоны” с вышеупомянутой даты”, – говорится в отчете контрольной организации.

Таким образом, Ольмо и Виктор не смогут играть во второй части сезона в составе “Барселоны”.

Каталонцы оформили трансфер обоих футболистов прошлым летом. За Дани Ольмо "Лейпциг" должен получить 55 миллионов евро, а за Пау Виктора - "Жирона" 2,7 млн ​​евро.

В первой части сезона Ольмо записал в свой актив шесть голов и один ассист в 15 матчах, а Виктор - два точных удара и одну результативную передачу в 17 поединках.

По теме
yellow-arrow
Марбелья – Атлетико: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
Барбастро – Барселона: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
В сети появилось видео реакции звёздного футболиста Реала на удаление
Барселона Дани Ольмо Пау Виктор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Ла Ліги
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сampeón
04.01.2025 в 15:59
як сумно
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Сampeón
04.01.2025 в 15:59
як сумно
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости