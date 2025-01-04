Ла Лига официально отказала Барселоне регистрировать двух футболистов на вторую половину сезона

Ла Лига официально сообщила о том, что "Барселона" не сможет зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.

“Мониторинговый комитет координационного соглашения Ла Лиги и Федерации футбола Испании собрался, чтобы рассмотреть запрос на оформление федеральных лицензий игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора. После выполнения требований по экономическому контролю Ла Лиги 3 января 2025 и после завершения соответствующей документации Клубом, Орган по проверке бюджета Ла Лиги решил продлить лимит расходов на персонал для “Барселоны” с вышеупомянутой даты”, – говорится в отчете контрольной организации.

Таким образом, Ольмо и Виктор не смогут играть во второй части сезона в составе “Барселоны”.

Каталонцы оформили трансфер обоих футболистов прошлым летом. За Дани Ольмо "Лейпциг" должен получить 55 миллионов евро, а за Пау Виктора - "Жирона" 2,7 млн ​​евро.

В первой части сезона Ольмо записал в свой актив шесть голов и один ассист в 15 матчах, а Виктор - два точных удара и одну результативную передачу в 17 поединках.