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Ла Лига официально отказала Барселоне регистрировать двух футболистов на вторую половину сезона
Каталонцы потеряли ключевого исполнителя и игрока ротации
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига официально сообщила о том, что "Барселона" не сможет зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.
“Мониторинговый комитет координационного соглашения Ла Лиги и Федерации футбола Испании собрался, чтобы рассмотреть запрос на оформление федеральных лицензий игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора.
После выполнения требований по экономическому контролю Ла Лиги 3 января 2025 и после завершения соответствующей документации Клубом, Орган по проверке бюджета Ла Лиги решил продлить лимит расходов на персонал для “Барселоны” с вышеупомянутой даты”, – говорится в отчете контрольной организации.
Таким образом, Ольмо и Виктор не смогут играть во второй части сезона в составе “Барселоны”.
Каталонцы оформили трансфер обоих футболистов прошлым летом. За Дани Ольмо "Лейпциг" должен получить 55 миллионов евро, а за Пау Виктора - "Жирона" 2,7 млн евро.
В первой части сезона Ольмо записал в свой актив шесть голов и один ассист в 15 матчах, а Виктор - два точных удара и одну результативную передачу в 17 поединках.
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