Марбелья – Атлетико: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Один из лидеров чемпионата Испании "Атлетико" Мадрид в Кубке Испании встретится с представителем третьего дивизиона "Марбельей". Она идет в середине турнирной таблицы группы 2 Примеры КИФФ, а в прошлых этапах Кубка побеждала "Бергантиньос" и "Бургос" – представителей четвертого и второго дивизионов.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live в Telegram UA-Football

Кубок Испании, 1/16 финала

4 января, 22:30. "Ла Росоледа" (Малаго)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1