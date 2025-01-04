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Марбелья – Атлетико: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
"Матрацники" продолжают выступления в Кубке Короля
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров чемпионата Испании "Атлетико" Мадрид в Кубке Испании встретится с представителем третьего дивизиона "Марбельей". Она идет в середине турнирной таблицы группы 2 Примеры КИФФ, а в прошлых этапах Кубка побеждала "Бергантиньос" и "Бургос" – представителей четвертого и второго дивизионов.
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Кубок Испании, 1/16 финала
4 января, 22:30. "Ла Росоледа" (Малаго)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Марбелья – АтлетікоСмотреть трансляцию
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