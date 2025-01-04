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Марбелья – Атлетико: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

"Матрацники" продолжают выступления в Кубке Короля

Марбелья – Атлетико: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из лидеров чемпионата Испании "Атлетико" Мадрид в Кубке Испании встретится с представителем третьего дивизиона "Марбельей". Она идет в середине турнирной таблицы группы 2 Примеры КИФФ, а в прошлых этапах Кубка побеждала "Бергантиньос" и "Бургос" – представителей четвертого и второго дивизионов.

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Кубок Испании, 1/16 финала

4 января, 22:30. "Ла Росоледа" (Малаго)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Марбелья – Атлетіко
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