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Кубок короля. Победы Бетиса и Осасуны, позорный вылет Севильи

Испания

Состоялись очередные матчи 1/16 финала кубка Испании

Кубок короля. Победы Бетиса и Осасуны, позорный вылет Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Интересная игра состоялась в Уэске, где местная одноименная команда принимала "Бетис". Хозяева находятся на 6 месте Сегунды и претендуют на выход в элиту, в то время как Бетис борется за зону еврокубков в Примере. Гости сыграли практически основным составом с небольшой ротацией. Игра была равной и судьбе матча решил гол Иско, забитый в конце первого тайма.

1/16 финала кубка Испании. Уэска. "Эстадио Эль Алькорас"
Уэска ​​(II) - Бетис 0:1
Гол: Иско, 38

Другой представитель Примеры "Осасуна" гостил на острове Тенерифе у местного одноименного клуба, представляющего Сегунду. Все самые интересные события этого матча произошли в первом тайме, когда дублем отметился Хосе Леон, правда, один из голов он отправил в свои ворота. Кроме того в составе гостей отдохнул Хорхе Эррандо. Во втором тайме ни одна из команд не сумела отличиться, поэтому дальше шагает "Осасуна"

1/16 финала кубка Испании. Санта-Крус-де-Тенерифе. "Эстадио Элиодоро Родригес Лопес"
Тенерифе (II) - Осасуна 1:2
Голы: Леон, 45 – Эррандо, 7, Леон, 25 (автогол)


В третьем матче игрового дня потерю понесла Примера. "Севилья" выиграла первый тайм у "Альмерии", однако во втором тайме провалилась, пропустив 4 гола. Отметим хет-трик колумбийского форварда Луиса Суареса (не путать с легендарным уругвайским форвардом).


1/16 финала кубка Испании. Альмерия. "Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос"
Альмерия (II) – Севилья 4:1
Гол: Марези, 49, Суарес, 54, 78, 90+6 (пен.) – Ромеро, 5

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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