Кубок короля. Барбастро – Барселона 0:4 Легкая разминка для каталонцев

Ханси Флик решил сделать некоторую ротацию и дал возможность проявить себя игрокам, имеющим не так много игровой практики. Так, дебютировал в составе "сине-гранатовых" голкипер Щенсны, впервые в сезоне на поле появился восстановившийся от травмы Рональд Араухо, слева в защите вышел Херард Мартин, а в опорной зоне - Эрик Гарсия.

Со стартовых минут "Барселона" взяла мяч под свой контроль. Первый опасный момент тоже создали гости. Это Кунде подключился к атаке и запирал головой прострел из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч после его удара пролетел мимо ворот. Буквально сразу два случая отличиться потерял Левандовски. Сначала поляк пробил по центру и голкипер без труда справился с ударом, а буквально через минуту удар головой в падении прошел мимо стойки ворот. Гости нагнетали и все шло к тому, что они поведут в счете. Педри прострелил в штрафную с левого фланга, однако защитники выбили мяч на угловой. Подачу Торре замыкал Араухо, однако голкипер совершил блестящий сейв. Очередная атака гостей завершилась подачей Кунде в штрафную, Ранальд Араухо выиграл верховую борьбу и сбросил на Эрика Гарсию, отправившего мяч в сетку ворот соперника. 0:1.

После забитого гола гости не остановились и продолжили атаковать. На очередную передачу поперек штрафной откликнулся Фермин Лопес и пробил мяч в одно касание, но тот просвистел над воротами. Через несколько минут Пабло Торре выполнил подачу со штрафного, а Левандовски на дальней штанге замкнул ее головой. 0:2. Буквально сразу очередную подачу Торре замыкал Кунде, однако мяч пролетел мимо правой штанги. До конца тайма шансы увеличить преимущество в счете имели Левандовски, Фермин Лопес и Педри.

В начале второго тайма "Барселона" сразу забила третий. Роберт Левандовски оказался лицом к лицу с голкипером и пробил мяч в нижний правый угол ворот . 0:3. Четвертый гол произошел из-за ошибки голкипера Фабреги, буквально подарившего мяч Пабло Торре, которому только оставалось попасть в пустые ворота. 0:4.

После четвертого забитого гола "Барселона" успокоилась, Флик провел несколько замен. Впервые за долгое время на поле вышел Ансу Фати, сменивший Левандовского. Фати пытался проявить себя и постоянно уходил на обострение, но было заметно, что ему не хватает игрового тонуса. Лучший момент отличиться Ансу потерял на 84-й минуте, но с его ударом справился Фабрега. Это было последнее игровое действие голкипера хозяев, ведь буквально сразу его заменил Виктор Мендес.

Буквально сразу Фермин Лопес в штрафной принял передачу вразрез между защитниками и пробил по центру ворот, но Виктор Мендес удачно прошел боевое крещение и выдал уверенный сейв. Больше интересных событий в матче уже не происходило. "Барселона" уверенно побеждает "Барбастро" и выходит в ⅛ финала кубка короля, где получит соперника чуть позже.

1/16 финала кубка Испании.

Барбастро. "Муниципальный стадион Барбастро"

"Барбастро" - "Барселона" 0:4

Голы: Э. Гарсия, 21, Левандовски, 31, 47, Торре, 56

"Барбастро": Фабрега (Мендес, 86) – И. Гарсия, Сантигоса, Арройо – Баррера, Хайме (Прат, 54), Хавито (Кастильо, 78), Баутиста – Альбин, Эль-Хаддади (Иньиго, 55), Алонсо (Отео, 79).



"Барселона": Щенсны – Мартин, И. Мартинес (Кубарси, 62), Араухо, Кунде (Домингес, 62) – Э. Гарсия, де Йонг, Педри (Гави, 46) – Торре (Фернандес, 80), Левандовски (Фати, 62), Лопес.



Предупреждения: Алонсо, 43 – Левандовски, 51