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Предложение после игры с Барселоной. Футболист Барбастро удивил публику важным объявлением

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Предложение после игры с Барселоной. Футболист Барбастро удивил публику важным объявлением

Скрін із трансляції

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В 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде разгромила "Барбастро" (0:4). После игры один из футболистов команды-хозяйки сделал предложение своей девушке.

Без лишних интриг - она сказала "ДА". Поздравления молодым!

В этом матче сумели отличиться Гарсия, Торре и дважды Левандовски. Команда Флика шагает в 1/8 финала.

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Источник:
Барбастро
Опубликовал: Виктор Иванчук
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