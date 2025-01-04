Предложение после игры с Барселоной. Футболист Барбастро удивил публику важным объявлением

В 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде разгромила "Барбастро" (0:4). После игры один из футболистов команды-хозяйки сделал предложение своей девушке.

Без лишних интриг - она сказала "ДА". Поздравления молодым!

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¡Qué vivan los novios! ¡Nos vamos de boda!#AupaUnión❤️???? pic.twitter.com/yNY1PRREOo — U.D. Barbastro (@UD_Barbastro) January 4, 2025

В этом матче сумели отличиться Гарсия, Торре и дважды Левандовски. Команда Флика шагает в 1/8 финала.