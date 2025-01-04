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Это случилось. Щенсны дебютировал за Барселону

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Это случилось. Щенсны дебютировал за Барселону

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны дебютировал за клуб в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Барбастро" (0:4). Поляк отыграл "на ноль".

Напомним, 34-летний вратарь присоединился к «Барселоне» в октябре прошлого года. Сейчас он конкурирует за место в воротах с Иньяки Пеньей.

Щенсны имеет контракт с испанским клубом до завершения текущего сезона. Его рыночная стоимость - 1 млн евро.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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