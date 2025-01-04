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Это случилось. Щенсны дебютировал за Барселону
Новый год - новые достижения
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны дебютировал за клуб в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Барбастро" (0:4). Поляк отыграл "на ноль".
✅ Szczęsny debut— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2025
✅ Szczęsny clean sheet pic.twitter.com/TgjyDh3ivO
Напомним, 34-летний вратарь присоединился к «Барселоне» в октябре прошлого года. Сейчас он конкурирует за место в воротах с Иньяки Пеньей.
Щенсны имеет контракт с испанским клубом до завершения текущего сезона. Его рыночная стоимость - 1 млн евро.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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