Это случилось. Щенсны дебютировал за Барселону

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны дебютировал за клуб в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Барбастро" (0:4). Поляк отыграл "на ноль".

✅ Szczęsny debut

✅ Szczęsny clean sheet pic.twitter.com/TgjyDh3ivO — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2025

Напомним, 34-летний вратарь присоединился к «Барселоне» в октябре прошлого года. Сейчас он конкурирует за место в воротах с Иньяки Пеньей.

Щенсны имеет контракт с испанским клубом до завершения текущего сезона. Его рыночная стоимость - 1 млн евро.