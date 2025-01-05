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Кубок короля. Марбелья – Атлетико 0:1. Тринадцатая подряд победа мадридцев

Испания

"Атлетико" в рамках 1/16 финала кубка Испании минимально одолело "Марбелью".

Кубок короля. Марбелья – Атлетико 0:1. Тринадцатая подряд победа мадридцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/16 финала кубка Испании.
Марбелья. "Ла Росоледа"
"Марбелья" - "Атлетико" 0:1
Голы: Гризманн, 16

"Марбелья": Мартин – Форнес (Альварес, 83), Хамани (Ду Е, 84), Пуньяль Родригес, Акоста, Ольгин – Дуарте (Эдвардс, 71), Сото (Пенья, 71), Охеменг – Кальехон, Анса.

"Атлетико": Муссо – Молина, Ле Норман, Ленгле, Галан – Симеоне, Де Пауль (Корреа, 75), Барриос (Коке, 46), Галлагер (Льоренте, 75) – Гризманн, Альварес (Серлот, 60).

Предупреждения: Ольгин, 86 – Ленгле, 62, Галан, 73, Коке, 90

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