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Кубок короля. Марбелья – Атлетико 0:1. Тринадцатая подряд победа мадридцев
"Атлетико" в рамках 1/16 финала кубка Испании минимально одолело "Марбелью".
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
1/16 финала кубка Испании.
Марбелья. "Ла Росоледа"
"Марбелья" - "Атлетико" 0:1
Голы: Гризманн, 16
"Марбелья": Мартин – Форнес (Альварес, 83), Хамани (Ду Е, 84), Пуньяль Родригес, Акоста, Ольгин – Дуарте (Эдвардс, 71), Сото (Пенья, 71), Охеменг – Кальехон, Анса.
"Атлетико": Муссо – Молина, Ле Норман, Ленгле, Галан – Симеоне, Де Пауль (Корреа, 75), Барриос (Коке, 46), Галлагер (Льоренте, 75) – Гризманн, Альварес (Серлот, 60).
Предупреждения: Ольгин, 86 – Ленгле, 62, Галан, 73, Коке, 90
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