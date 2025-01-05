Нападающий Барселоны стал вторым самым молодым дебютантом в истории клуба

Тони Фернандес появился на поле на 81-й минуте матча Кубка Испании против "Барбастро" (4:0). В субботу ему было 16 лет и 173 дня. Он второй самый молодой дебютант в истории каталонского гранда.

Напомним, что рекорд установлен в апреле 2023-го в поединке против "Бетиса" в Ла Лиге. Тогда впервые в составе "сине-гранатовых" вышел Ламин Ямаль в возрасте 15 лет 290 дней.

Тони присоединился к "Барселоне" в 2018-м. В его активе также игры за юношеские сборные "фурии рохи" U-15, U-16, U-17, U-18. В сентябре 2024-го он стал самым молодым автором гола в дубле каталонского клуба. Он отметился точным ударом в ворота "Оуренсе" в 16 лет и 33 дня.