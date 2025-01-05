Время рычагов: Барселона переходит к плану Б по Ольмо. У Лапорты был заготовлен текст о положительном ответе RFEF

"Сине-гранатовые" не смогли зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки. Клуб пытался добиться регистрации через Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).

По сообщениям журналиста Жерара Ромеро и других испанских медиа, президент "Барселоны" опубликовал в соцсетях сообщение о регистрации футболистов. В анонимном тексте, который виден всем контактам Лапорты, утверждается, что федерация согласна с позицией клуба по вопросу регистрации.

“Выслушав аргументы “Барселоны”, RFEF согласна, что статья регламента не применяется к делу Дани Ольмо / Пау Виктора, поскольку в этом случае потеря игроков произошла не по воле клуба (что предусмотрено настоящей статьей), а по внешним факторам и вопреки воле игроков. Несомненным фактом является то, что и клуб, и игроки хотят продолжать сотрудничество в течение всего сезона. Такое толкование правила соответствует очевидным целям этой статьи – содействию стабильности состава игроков, чтобы такого не произошло”, – говорится в тексте.

Diario Sport пишет, что руководитель "Барселоны" опубликовал текст по ошибке. Позже стало известно, что RFEF официально отказалась регистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что каталонский гранд обратится в Высший совет спорта, чтобы оспорить решение.