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Время рычагов: Барселона переходит к плану Б по Ольмо. У Лапорты был заготовлен текст о положительном ответе RFEF
Каталонская команда не планирует сдаваться
Фото з відкритих джерел
"Сине-гранатовые" не смогли зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки. Клуб пытался добиться регистрации через Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).
По сообщениям журналиста Жерара Ромеро и других испанских медиа, президент "Барселоны" опубликовал в соцсетях сообщение о регистрации футболистов. В анонимном тексте, который виден всем контактам Лапорты, утверждается, что федерация согласна с позицией клуба по вопросу регистрации.
“Выслушав аргументы “Барселоны”, RFEF согласна, что статья регламента не применяется к делу Дани Ольмо / Пау Виктора, поскольку в этом случае потеря игроков произошла не по воле клуба (что предусмотрено настоящей статьей), а по внешним факторам и вопреки воле игроков.
Несомненным фактом является то, что и клуб, и игроки хотят продолжать сотрудничество в течение всего сезона. Такое толкование правила соответствует очевидным целям этой статьи – содействию стабильности состава игроков, чтобы такого не произошло”, – говорится в тексте.
Diario Sport пишет, что руководитель "Барселоны" опубликовал текст по ошибке. Позже стало известно, что RFEF официально отказалась регистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что каталонский гранд обратится в Высший совет спорта, чтобы оспорить решение.
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