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Несдержанные мадридцы. Атлетико повторив свой рекорд 13-летней давности

Испания
Обновлено

Не собираются останавливаться

Несдержанные мадридцы. Атлетико повторив свой рекорд 13-летней давности

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

Вчера мадридский "Атлетико" одолел "Марбелью" со счетом 1:0 в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Эта победа для подопечных Диего Симеоне стала 13-й кряду.

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"Атлетико" выиграл 13-й матч подряд во всех турнирах, повторив рекорд клуба 2012 года. Тогда мадридцы с августа по октябрь 2012 года одержали 13 побед подряд с общим счетом 34:10. В этом же году "матрасники" могут похвастаться разницей забитых и пропущенных мячей - 34:8.

Добавим, что Диего Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году.

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Источник:
pedritonumeros
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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