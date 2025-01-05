Несдержанные мадридцы. Атлетико повторив свой рекорд 13-летней давности

Вчера мадридский "Атлетико" одолел "Марбелью" со счетом 1:0 в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Эта победа для подопечных Диего Симеоне стала 13-й кряду.

"Атлетико" выиграл 13-й матч подряд во всех турнирах, повторив рекорд клуба 2012 года. Тогда мадридцы с августа по октябрь 2012 года одержали 13 побед подряд с общим счетом 34:10. В этом же году "матрасники" могут похвастаться разницей забитых и пропущенных мячей - 34:8.

Добавим, что Диего Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году.