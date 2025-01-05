Реал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта

Мадридский "Реал" хочет продать Рауля Асенсио, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, руководство "сливочных" решило отдать футболиста в аренду, чтобы он получал больше игровой практики.

Он отмечает, что 21-летним защитником заинтересован главный тренер "Хетафе". Он считает, что Рауль может добавить в обороне команде.

Добавим, в текущем сезоне Рауль Асенсио провел 9 матчей за основную команду "Реала", отличившийся 1 ассистом.