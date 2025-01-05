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Реал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта

Испания

Зачем?

Реал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" хочет продать Рауля Асенсио, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, руководство "сливочных" решило отдать футболиста в аренду, чтобы он получал больше игровой практики.

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Он отмечает, что 21-летним защитником заинтересован главный тренер "Хетафе". Он считает, что Рауль может добавить в обороне команде.

Добавим, в текущем сезоне Рауль Асенсио провел 9 матчей за основную команду "Реала", отличившийся 1 ассистом.

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Реал (Мадрид) Хетафе
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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
05.01.2025 в 12:45
Дійсно, не логічно, враховуючи втрати в захисній лінії через травми. Але мудрий татусь Карло та всемогутній Перес щось знають . Це не барсотушка, де тренер із президентом перебувають в різних вакуумах
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
05.01.2025 в 12:45
Дійсно, не логічно, враховуючи втрати в захисній лінії через травми. Але мудрий татусь Карло та всемогутній Перес щось знають . Це не барсотушка, де тренер із президентом перебувають в різних вакуумах
Ответить
1
0

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