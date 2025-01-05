Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта
Зачем?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" хочет продать Рауля Асенсио, сообщает Fichajes.
По имеющейся информации, руководство "сливочных" решило отдать футболиста в аренду, чтобы он получал больше игровой практики.
Читайте такжеЛиверпуль предложил Александеру-Арнольду контракт в 78 миллионов фунтов. Реал сделал ставку побольше
Он отмечает, что 21-летним защитником заинтересован главный тренер "Хетафе". Он считает, что Рауль может добавить в обороне команде.
Добавим, в текущем сезоне Рауль Асенсио провел 9 матчей за основную команду "Реала", отличившийся 1 ассистом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
05.01.2025 в 12:45
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
- Победа Забарного над Миколенко, Ман Сити выходит из кризиса, ничьи Арсенала и Челси, провал медийной сборной Украины. Главные новости за 4 декабря
- Дело не в слиянии клубов. Источник сообщил, почему Слюбик поехал на просмотр в Динамо
- Контракт Дани Ольмо может стоить Лапорте должности президента Барселоны
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1