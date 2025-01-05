Руководство Реала приняло решение, когда уволит Анчелотти, и кого назначит вместо него

Руководство "Реал Мадрида" приняло решение, когда уволят Карло Анчелотти.

По информации Relevo, если в этом сезоне "сливочные" не выиграют ни чемпионат Испании, ни Лигу чемпионов, тогда итальянский специалист будет уволен, и вместо него на пост главного тренера придет Хаби Алонсо.

Если же "Реал" получит хотя бы один трофей, Анчелотти останется в Мадриде.