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Руководство Реала приняло решение, когда уволит Анчелотти, и кого назначит вместо него

Испания

Об этих планах знает итальянский специалист

Руководство Реала приняло решение, когда уволит Анчелотти, и кого назначит вместо него

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Реал Мадрида" приняло решение, когда уволят Карло Анчелотти.

По информации Relevo, если в этом сезоне "сливочные" не выиграют ни чемпионат Испании, ни Лигу чемпионов, тогда итальянский специалист будет уволен, и вместо него на пост главного тренера придет Хаби Алонсо.

Если же "Реал" получит хотя бы один трофей, Анчелотти останется в Мадриде.

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Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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