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Руководство Реала приняло решение, когда уволит Анчелотти, и кого назначит вместо него
Об этих планах знает итальянский специалист
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Реал Мадрида" приняло решение, когда уволят Карло Анчелотти.
По информации Relevo, если в этом сезоне "сливочные" не выиграют ни чемпионат Испании, ни Лигу чемпионов, тогда итальянский специалист будет уволен, и вместо него на пост главного тренера придет Хаби Алонсо.
Если же "Реал" получит хотя бы один трофей, Анчелотти останется в Мадриде.
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Источник:relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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