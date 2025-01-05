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Реал Мадрид требует от федерации изменить подход к судейству

Испания

В Реале считают, что Ла Лига делает все против них

Реал Мадрид требует от федерации изменить подход к судейству

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После событий в матче против "Валенсии", который состоялся в пятницу, 3 января, "Реал" считает, что арбитры действовали предвзято, также "сливочные" заявляют о несправедливом использовании ВАР.

В Мадриде убеждены, что, пока все остается без изменений, в испанском чемпионате не будет справедливости. Именно поэтому они будут требовать от федерации футбола Испании и ФИФА обновить бригады арбитров и изменить подход к судейству.

Отмечается, что в ФИФА также считают необходимым пересмотреть правила использования ВАР.

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ФИФА Реал (Мадрид) Федерация футбола Испании
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.01.2025 в 15:14
ОЙ а що сталося Призначили лише одне пенальті та не вигнали пару суперників, а тільки одного і то віні...
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Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
05.01.2025 в 15:14
ОЙ а що сталося Призначили лише одне пенальті та не вигнали пару суперників, а тільки одного і то віні...
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
05.01.2025 в 15:42
Ні, Альцик, просто судді карають ВАРом вибірково, і ВАР- це як дишло в їх руках. Вінісіуса покарали червоною- справедливо, заслужив. Але чому так саме не покарали провокатора - воротніка? Бо на ВАР не чутно, що цей під@р Вінісіусу сказав? Але ж зате видно як він його за потилицю лежачого схопив,а потім майже не вмер від поштовху Вінісіуса. . Симулянт уїв . Але кому я це пояснюю- старому дурбецелу, який до сих пір думає, що судді - це смугастенькі, ще від совдепії не відійшов. І ще, Альцгеймер, а що таке ПОТчемпіонати?
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