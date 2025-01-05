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Реал Мадрид требует от федерации изменить подход к судейству
В Реале считают, что Ла Лига делает все против них
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После событий в матче против "Валенсии", который состоялся в пятницу, 3 января, "Реал" считает, что арбитры действовали предвзято, также "сливочные" заявляют о несправедливом использовании ВАР.
В Мадриде убеждены, что, пока все остается без изменений, в испанском чемпионате не будет справедливости. Именно поэтому они будут требовать от федерации футбола Испании и ФИФА обновить бригады арбитров и изменить подход к судейству.
Отмечается, что в ФИФА также считают необходимым пересмотреть правила использования ВАР.
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