Реал Мадрид требует от федерации изменить подход к судейству

После событий в матче против "Валенсии", который состоялся в пятницу, 3 января, "Реал" считает, что арбитры действовали предвзято, также "сливочные" заявляют о несправедливом использовании ВАР.

В Мадриде убеждены, что, пока все остается без изменений, в испанском чемпионате не будет справедливости. Именно поэтому они будут требовать от федерации футбола Испании и ФИФА обновить бригады арбитров и изменить подход к судейству.

Отмечается, что в ФИФА также считают необходимым пересмотреть правила использования ВАР.