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Анчелотти: Очень тяжело быть Винисиусом
Поддержал бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поведение своего подопечного Винисиуса Жуниора.
“Очень тяжело быть Винисиусом. Смириться со всеми оскорблениями и всем, что с ним происходит и что произошло.
Это не так легко, но он пытается совершенствоваться и терпеть все это… и я постоянно думаю, что у “Валенсии” это была желтая карточка”, – сказал Анчелотти.
В предыдущем матче против “Валенсии” Винисиус получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Он толкнул голкипера соперника в лицо.
Жуниор пропустит минимум два следующих поединка "Реала". Дисквалификация может продолжаться до четырех встреч.
За 21 матч текущего сезона бразилец получил столько же карточек, сколько и отдал ассистов (по 9). В его пассиве восемь предупреждений и одно удаление.
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