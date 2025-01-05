Анчелотти: Очень тяжело быть Винисиусом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поведение своего подопечного Винисиуса Жуниора.

“Очень тяжело быть Винисиусом. Смириться со всеми оскорблениями и всем, что с ним происходит и что произошло.

Это не так легко, но он пытается совершенствоваться и терпеть все это… и я постоянно думаю, что у “Валенсии” это была желтая карточка”, – сказал Анчелотти.