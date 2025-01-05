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Анчелотти: Очень тяжело быть Винисиусом

Испания

Поддержал бразильца

Анчелотти: Очень тяжело быть Винисиусом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поведение своего подопечного Винисиуса Жуниора.

“Очень тяжело быть Винисиусом. Смириться со всеми оскорблениями и всем, что с ним происходит и что произошло.

Это не так легко, но он пытается совершенствоваться и терпеть все это… и я постоянно думаю, что у “Валенсии” это была желтая карточка”, – сказал Анчелотти.

В предыдущем матче против “Валенсии” Винисиус получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Он толкнул голкипера соперника в лицо.

Жуниор пропустит минимум два следующих поединка "Реала". Дисквалификация может продолжаться до четырех встреч.

За 21 матч текущего сезона бразилец получил столько же карточек, сколько и отдал ассистов (по 9). В его пассиве восемь предупреждений и одно удаление.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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