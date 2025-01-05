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Игрок Барселоны может присоединиться к команде Фабрегаса

Испания

Флик принял решение продать Фати

Игрок Барселоны может присоединиться к команде Фабрегаса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Барселоны", а ныне главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас заинтересован в переходе Ансу Фати.

По имеющейся информации, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик принял решение продать нападающего, немецкий специалист не доволен частыми травмами игрока, он считает, что продажа 22-летнего нападающего поможет каталонцам улучшить финансовое состояние, и на вырученные деньги можно будет купить нападающего, который дает результат.

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Один из претендентов, кто может купить Фати, — это "Комо" из чемпионата Италии. Сеск Фабрегас заинтересован в покупке 22-летнего испанца.

За этот сезон Фати не отметился результативными действиями ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.

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Барселона Комо (Италия) Ансу Фати
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Источник:
elnacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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