Игрок Барселоны может присоединиться к команде Фабрегаса

Бывший игрок "Барселоны", а ныне главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас заинтересован в переходе Ансу Фати.

По имеющейся информации, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик принял решение продать нападающего, немецкий специалист не доволен частыми травмами игрока, он считает, что продажа 22-летнего нападающего поможет каталонцам улучшить финансовое состояние, и на вырученные деньги можно будет купить нападающего, который дает результат.

Один из претендентов, кто может купить Фати, — это "Комо" из чемпионата Италии. Сеск Фабрегас заинтересован в покупке 22-летнего испанца.

За этот сезон Фати не отметился результативными действиями ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.