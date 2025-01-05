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Игрок Барселоны может присоединиться к команде Фабрегаса
Флик принял решение продать Фати
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны", а ныне главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас заинтересован в переходе Ансу Фати.
По имеющейся информации, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик принял решение продать нападающего, немецкий специалист не доволен частыми травмами игрока, он считает, что продажа 22-летнего нападающего поможет каталонцам улучшить финансовое состояние, и на вырученные деньги можно будет купить нападающего, который дает результат.
Один из претендентов, кто может купить Фати, — это "Комо" из чемпионата Италии. Сеск Фабрегас заинтересован в покупке 22-летнего испанца.
За этот сезон Фати не отметился результативными действиями ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.
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