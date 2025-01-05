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Депортиво Минера – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Депортиво Минера – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.01.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Депортиво Минера – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" стартует в Кубке короля на стадии 1/16 финала матчем против "Депортиво Минеры" с четвертого испанского дивизиона. Мадридцы уже в четверг сыграют в матче за Суперкубок Испании, поэтому на этот матч ожидается большая ротация, в частности, выход Андрея Лунина.

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Поединок 1/16 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Депортиво Минера" ​​– "Реал" состоится в понедельник, 6 января 2025, в 20:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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Трансляція матчу Депортіво Мінера - Реал
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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