Депортиво Минера – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

"Реал" стартует в Кубке короля на стадии 1/16 финала матчем против "Депортиво Минеры" с четвертого испанского дивизиона. Мадридцы уже в четверг сыграют в матче за Суперкубок Испании, поэтому на этот матч ожидается большая ротация, в частности, выход Андрея Лунина.

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Поединок 1/16 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Депортиво Минера" ​​– "Реал" состоится в понедельник, 6 января 2025, в 20:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.